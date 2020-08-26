За нарушение парковки в центре Орла вынесено 309 постановлений Общая сумма штрафов составила больше 460 тысяч рублей.





Нарушения были зафиксированы с помощью комплекса фотовидеофиксации «Орлан 2.0», расположенного на улице Ленина. Напомним, он был установлен в июле этого года. В центре внимания системы - территория на улице Ленина, где установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств. «Орлан» в автоматическом режиме фиксирует нарушения правил и передает данные об автомобилях в ГИБДД, для административного наказания водителей.





Мария Семак

26 августа 2020 года



