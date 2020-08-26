Орловские коммунальщики полюбили асфальтогранулят В этом году с его помощью починили уже 37 дорожных объектов, а за весь прошлый – 35.





На эти работы потребовалось приблизительно 13 000 тонн асфальтогранулята – материала, получаемого из асфальта, снятого с центральных дорог. Скоро ожидается новая партия вещества – если погода позволит, старое дорожное покрытие будут снимать с дорог, чей ремонт запланирован на следующий год.

С помощью этого материала коммунальщики ремонтируют городские периферийные дорожные объекты – говорится в сообщении сайта городской администрации.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



