Орловщина увеличила объемы озеленения Сохранение лесов осуществляется благодаря нацпроекту «Экология».





Всего в этом году в планах посадить 63 гектара лесных культур, что на 11% больше прошлогоднего показателя. Из этой цифры уже посажено 54 га, остаток работ будет выполнен осенью.



Агротехнический уход за лесами выполнен на 73,8% от запланированного объема, или на 207, 6 гектаров.



Под лесные культуры уже подготовлено 34,43 гектара земли – отмечено на информационном портале Орловской области.





Анастасия Дорохова

26 августа 2020 года



