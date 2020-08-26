Онлайн-сервис для школьников

В Министерстве просвещения уточнили, что в России появится бесплатный онлайн-сервис с материалами по всем предметам для школьников.

Материалы будут формироваться в соответствии с федеральными стандартами, а также проходить экспертизу. Как отметил заместитель министра просвещения Виктор Басюк – в России уже разработано большое количество цифровых платформ, но большинство из них – платные сервисы, работающие по-разному, многие из них не защищены. Использование сразу нескольких разных платформ требует очень много времени на их адаптацию. Министерство, в связи с этим взяло на себя обязательство по созданию единого государственного сервиса, содержащего верифицированный образовательный контент по каждому учебному предмету в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. Он также подчеркнул, что наличие такого сервиса позволит эффективно совмещать традиционное и дистанционное обучение в образовательном процессе.



Ранее глава Министерства просвещения Сергей Кравцов прокомментировал, что ведомство не собирается заменять очные занятия в школах дистанционными. «Не может никаких быть сомнений, и мы 1 сентября в этом убедимся, что никогда система дистанционного обучения не заменит традиционную систему. 1 сентября начнётся учебный год в традиционном очном формате, этого ждут и школьники, и учителя. Правительство сделает всё, чтобы 1 сентября был праздник, и учебный год был в традиционном формате. Но с учётом требований Роспотребнадзора.



Ранее Роспотребнадзор подготовил рекомендации «Об организации работы общеобразовательных организаций», согласно которым российские школы в новом учебном году должны проводить линейки на открытом воздухе, закрепить за каждым классом отдельный кабинет, а в столовую пускать по особому графику, - отмечает эксперт Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС Евгения Матвеева.

Минпросвещения планирует привлечь частные средства для ликвидации второй смены в школах. Также по словам Кравцова, средства на ликвидацию третьих смен в школах также предусмотрены.