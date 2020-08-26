Инвестиции в человеческий капитал Образование определяет положение государства в мире и гражданина в обществе. В престижных учебных заведениях высокий проходной бал, и часто для того, чтобы получить хорошее образование не хватает не только знаний, но и оказывается недостаточно денег. Не так давно на совещании президента и членов правительства по вопросам образования появился целый перечень поручений.





Среди которых было — снижение ставки образовательных кредитов до 3% годовых, которые должны быть выполнены к началу 2020-2021 учебного года.



Ставка по образовательным кредитам должна быть снижена до 3%, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в системе образования в условиях распространения COVID-19. Он заявил о планах наращивать доступность бесплатного высшего образования, прежде всего в регионах, но вместе с тем отметил, что "у молодых людей должны быть и другие возможности получить образование, в том числе оплатить обучение за счет образовательного кредита и сделать это на максимально льготных условиях".

В своей статье «О необходимости новой социально-экономической политики» доктор экономических наук, профессор, академик Российской академии наук Абел Гезевич АГАНБЕГЯН анализирует и систему образования, в которой использует широкий массив статистической информации в динамике. С разрешения автора, мы знакомим читателя с научной статьей, впервые опубликованной в журнале «Среднерусский вестник общественных наук» (том 15, №3, 2020 г., Среднерусский институт управления – филиал РАНХиГС).

Как отмечает профессор, для подъема экономики упор в 2021 г. нужно сделать на переход к форсированному росту инвестиций и вложений в человеческий капитал (в «экономику знаний»). Их объём в сравнении с 2020 г. должен увеличиться минимум на 15% и превзойти уровень 2019г. Постепенное восстановление размера бюджета за счёт растущих налогов, таможенных пошлин, обязательного страхования не сможет обеспечить сколько - нибудь значительное превышение бюджетных расходов 2019 г., а без этого переход к социально-экономическому росту невозможен. Да и вряд ли в 2021 г. все отрасли народного хозяйства восстановятся до докризисных объёмов. Полное восстановление без дополнительных средств из других источников может быть только к концу 2022 г. Поэтому бюджет нужно пополнить дополнительными средствами.

По примеру Китая и многих других стран в России весьма эффективны будут долговременные низкопроцентные инвестиционные кредиты, предоставляемые по самой низкой процентной ставке 2-3%. Беспроцентные кредиты или кредиты с минимальным процентом необходимо в сотнях миллиардов рублей предоставлять сотням тысяч граждан, ежегодно стремящихся получить профессиональное образование, начиная с квалифицированных рабочих для обслуживания новой техники, программистов и IT-специалистов и кончая магистрами, аспирантами, докторантами и т.д. Эти кредиты гражданам должны предоставляться на 15-20 лет, как это принято в других странах, и составлять на каждого сотни тысяч рублей.

Получив профессиональное образование, человек получает и более высокий заработок, из которого он сможет в течение достаточного времени возмещать этот кредит. Тем самым будет устранено нарастающее социальное неравенство в получении высококачественного образования между бедными и богатыми. Как видно, вложения в человеческий капитал, которые станут главным источником нашего будущего социально-экономического развития, должны увеличиваться быстрее, чем инвестиции в основной капитал (официальный электронный источник www.elibrary.ru ).





Орловское Информбюро

26 августа 2020 года



