Общественный транспорт Орла прошел антитеррористическую проверку

Об этом заявили накануне на заседании городской антитеррористической комиссии.

Весь парк орловского транспорта прошел категорирование и оценку уязвимости. По итогам этих мер для 356 автобусов, принадлежащих ИП, а также 36 трамваев и 48 троллейбусов ТТП были составлены 26 планов по достижению безопасности на транспорте. Они включают в себя инструкции по предупреждению и противодействию терроризма.



Каждый месяц проверку проходят аварийные бригады – инспекторы смотрят на их укомплектованность и оснащение, регулярно проводятся инструктажи среди ответственных лиц – отмечено в сообщении сайта городской администрации.