Коронавирус: в Орловской области 39 новых случаев заболевания Скончался еще один человек.





По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 26 августа выявлено 39 новых случаев заражения COVID-19. Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6808 случаев коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время – 1364. Выздоровели – 5340. Умерло - 104.

Масочный режим в регионе продлен до 31 августа. Ограничительные мероприятия по коронавирусу могут продлить на сентябрь





Орловское Информбюро

26 августа 2020 года



