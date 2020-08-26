Деревне Еропкино не дают забыть о войне Накануне там уничтожили взрывчатку военных лет.





Всего спасателям удалось изъять и обезвредить 3 взрывоопасных предмета – два боеприпаса калибром в 88-мм и 122-мм артиллерийский снаряд.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 14 раз, из них четыре выезда на ликвидацию горения сухой травы и мусора и десять – на различные происшествия – отмечено в сообщении ГУ МЧС России по Орловской области.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



