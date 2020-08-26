Более 25 тысяч орловцев ищут работу Эта цифра включает период с мая по август текущего года.





Вся численность рабочей силы Орловщины, в возрасте от 15 лет и старше, составляет 351 100 человек. Из них 25 300 составляют безработные, которые готовы выйти на производство в течение недели, а 325 700 граждан официально трудоустроены.

Состав нерабочей силы насчитывает 273 500 орловцев.

За май - август занятость населения области составляет 52, 2%, уровень безработицы насчитывает 7,2% - отмечено в сообщении региональной службы статистики.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



