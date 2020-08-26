Более 25 тысяч орловцев ищут работу

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Более 25 тысяч орловцев ищут работуЭта цифра включает период с мая по август текущего года.
Вся численность рабочей силы Орловщины, в возрасте от 15 лет и старше, составляет 351 100 человек. Из них 25 300 составляют безработные, которые готовы выйти на производство в течение недели, а 325 700 граждан официально трудоустроены.
Состав нерабочей силы насчитывает 273 500 орловцев.
За май - август занятость населения области составляет 52, 2%, уровень безработицы насчитывает 7,2% - отмечено в сообщении региональной службы статистики.
Артём Ежаков
26 августа 2020 года