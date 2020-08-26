В Орле пенсионер покалечил пешехода на «зебре» ДТП произошло накануне утром на улице МОПРа.





64-летний водитель «Киа Пиканто» допустил наезд на 60-летнюю женщину, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, в результате чего она получила травмы.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



