Водитель «пятнашки» спровоцировал аварию в Орловской области

ДТП произошло накануне вечером в районе 14 километра трассы Орел -Ефремов.

33-летний водитель на ВАЗ-2115 при выезде с второстепенной дороги на главную не уступил право движения и создал препятствие для 31-летнего мужчины на «Шевроле Лачети». В результате этого манёвра, иномарка съехала с трассы, где перевернулась и врезалась в опору ЛЭП. С полученными травмами водитель «Шевроле» госпитализирован.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.