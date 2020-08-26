Лучшая дружина юных пожарных готовится представлять Орловщину в конкурсе на уровне ЦФО Учащиеся гимназии № 34 проводят усиленные тренировки на базе 1-й пожарно-спасательной части. За подготовкой юных пожарных наблюдал Иван Суверин.





Школьники уже показали себя лучшими на Орловщине, но теперь в числе их соперников команды 17-и регионов ЦФО. Соревнования включают в себя как творческую деятельность, так и выполнение нормативов по пожарно-прикладному спорту. В числе этих нормативов - одевание пожарной боёвки. По словам самих участников, элемент весьма трудный и требует долгой тренировки. На данный момент средний результат в этом нормативе составляет 25 секунд. Но куратор ребят уверен, что к соревнованиям ребята смогут улучшить его до 21-22 секунд. Профессиональные пожарные надевают боёвку за 20 секунд. При команде сбора и выезда пожарные должны выехать из подразделения в течение минуты, поэтому и задаются такие нормативы. В этом году финал округа пройдет в дистанционном режиме. Свои достижения юные пожарные представят жюри на видео. В связи с этим временно отпал ряд дисциплин конкурса: пожарная эстафета, полоса препятствий, внезапная эвакуация. Тем тщательнее участникам приходится оттачивать оставшиеся элементы – боёвку и спасательные узлы. И хотя конкуренция ожидается серьезная, юные орловцы настроены на победу.





Иван Суверин

26 августа 2020 года



