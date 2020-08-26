Автолюбитель на «Самаре» сбил пенсионерку в Мценске ДТП произошло вчера вечером на улице Карла Маркса.





55-летний водитель на ВАЗ-211440 сбил 62-летнюю женщину, переходящую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина получила травмы и была госпитализирована. За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – сообщает пресс-служба областного УГИБДД.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



