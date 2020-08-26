Две иномарки столкнулись под железнодорожными мостами в Орле

Авария произошла накануне около полудня на улице Московской.

42-летний мужчина на «Лифан Бриз» врезался на встречке в «Шевроле Авео» под управлением 31-летней автолюбительницы. В результате инцидента женщина получила травмы, была отпущена после оказания помощи.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 23 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате 4 человека получили травмы – сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.