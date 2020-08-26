Мост Дружбы в Орле оснастят системой фиксации нарушений ПДД Комплексы фотовидеорегистрации установят на объекте в ближайшее время.





Работы по монтажу и подключению аппаратуры поручены «Орелтранссигналу». В данный момент на съезде с моста действует система наблюдения и фиксации скорости транспорта и нарушений правил предоставления преимущества пешеходам на «зебре» - отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



