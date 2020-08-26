Полграмма «синтетики» обеспечили орловцу статью

Наркотик подозреваемый купил в интернете.

33-летний мужчина был остановлен силовиками для досмотра, в результате которого у него обнаружили и изъяли вещество, которое в дальнейшем специалисты идентифицировали как синтетический наркотик весом в 0,5 граммов.



Подозреваемый забрал его из тайника-закладки для личного пользования.



Возбуждено уголовное дело, ведется дознание – сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.