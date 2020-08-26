Подозреваемый в краже памятных бронзовых табличек с Ленинского моста в Орле пройдет психиатрическую экспертизу В региональном УМВД сообщили итоги предварительного расследования.









Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Подозреваемому назначено проведение психиатрической экспертизы. В рамках осуществления дознания уже осуществлено проведение экспертизы, согласно которой подтверждена сумма материального ущерба. И в ближайшее время похищенное имущество будет возвращено представителю управления коммунальным хозяйством города Орла». Напомним, инцидент произошел 22 июля. Из 12 табличек размером 20 на 20 сантиметров на мосту осталось 7. Уголовное дело было возбуждено в отношении 32-летнего жителя Свердловского района. Мужчину задержали с поличным. Как он пояснил правоохранителям, таблички он собирался сдать на металлолом. В УКХ города Орла сумму ущерба муниципалитету оценили в 38 тысяч рублей.Напомним, инцидент произошел 22 июля. Из 12 табличек размером 20 на 20 сантиметров на мосту осталось 7.



Напомним, бронзовые именные таблички размером 20 на 20 сантиметров были установлены на тротуаре моста в благодарность тем, кто оказал помощь при его ремонте. Также сертификаты на именную плитку были вручены лучшим орловским выпускникам 2006 года. Читайте также: В Орле пытались похитить именные таблички с Александровского моста





Орловское Информбюро

26 августа 2020 года



