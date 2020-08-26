Подозреваемый в краже памятных бронзовых табличек с Ленинского моста в Орле пройдет психиатрическую экспертизу

Уголовное дело было возбуждено в отношении 32-летнего жителя Свердловского района. Мужчину задержали с поличным. Как он пояснил правоохранителям, таблички он собирался сдать на металлолом. В УКХ города Орла сумму ущерба муниципалитету оценили в 38 тысяч рублей.
Олеся Лихобабина, заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Орловской области: «Подозреваемому назначено проведение психиатрической экспертизы. В рамках осуществления дознания уже осуществлено проведение экспертизы, согласно которой подтверждена сумма материального ущерба. И в ближайшее время похищенное имущество будет возвращено представителю управления коммунальным хозяйством города Орла».
Напомним, инцидент произошел 22 июля. Из 12 табличек размером 20 на 20 сантиметров на мосту осталось 7.