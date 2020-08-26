В Орловской области продолжается приемка дворов В Орле из 67 объектов плана ремонта этого года принято уже больше половины. Свою оценку должна дать специальная комиссия и в Ливнах.





На днях проверяющие посетили три ливенских двора - на улицах Дружбы народов, Кирова и Мира. Довольны ли жители работами? И почему управляющие компании не везде готовы к сотрудничеству? Об этом в материале наших ливенских коллег.









При содействии ТК ПРИНТ-ТВ

26 августа 2020 года



