Организации Орловщины просрочили больше полутора миллиардов кредитных денег Общий объем задолженности на конец июня этого года составил 1713,3 млн. рублей.





Из известных отраслей промышленности и услуг более миллиарда рублей должны организации, обеспечивающие добычу электроэнергии, газа и пара, а также осуществляющие кондиционирование воздуха – общая сумма составляет 1066,5 млн. рублей. Обрабатывающие и строительные производства просрочили выплату 230 и 50,8 миллионов рублей соответственно – отмечено в публикации Орелстата.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



