Большинство предприятий Орловщины работают с прибылью

За первое полугодие 2020 доход 185 предприятий области почти достиг 1 миллиарда 300 миллионов рублей.

Однако почти сто организаций продемонстрировали убыток в размере 2 миллиардов 166 миллионов, в результате чего сальдируемый финансовый результат (когда из прибыли вычитается убыток) остановился на отметке в 8 миллиардов 183 миллионов рублей. В сравнении с первым полугодием 2019 этот показатель упал на 15,2%

В обследовании не учитывались субъекты малого предпринимательства и организации, не имеющие в среднем более 15 служащих, а также банки, страховые и государственные учреждения и организации - сообщает региональная служба статистики.