Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины Заболевшие находятся под контролем областного управления Роспотребнадзора и регионального департамента здравоохранения.





В данный момент COVID-19 обнаружен у 3313 жителей Орла. 784 подтвержденных случая – в Орловском районе,

605 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,

256 – в Урицком районе,

245 – в Ливнах,

204 – в Болховском районе,

136 – в Новодеревеньковском районе,

128 – в Дмитровском районе,

103 – в Хотынецком районе,

113 − в Ливенском районе,

84 - в Свердловском районе,

по 81 – в Новосильском и Кромском районах,

78 - в Верховском районе,

73 − в Покровском районе,

67 – в Малоархангельском районе,

65 - в Глазуновском районе,

65 – в Шаблыкинском районе,

61 – в Знаменском районе,

58 − в Должанском районе,

56 - в Залегощенском районе,

41 – в Троснянском районе,

39 – в Колпнянском районе,

29 – в Сосковском районе,

22 - в Краснозоренском районе,

21 – в Корсаковском районе.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



