Коронавирус: карта распространения по районам Орловщины

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Коронавирус: карта распространения по районам ОрловщиныЗаболевшие находятся под контролем областного управления Роспотребнадзора и регионального департамента здравоохранения.
В данный момент COVID-19 обнаружен у 3313 жителей Орла.
- 784 подтвержденных случая – в Орловском районе,
- 605 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе,
- 256 – в Урицком районе,
- 245 – в Ливнах,
- 204 – в Болховском районе,
- 136 – в Новодеревеньковском районе,
- 128 – в Дмитровском районе,
- 103 – в Хотынецком районе,
- 113 − в Ливенском районе,
- 84 - в Свердловском районе,
- по 81 – в Новосильском и Кромском районах,
- 78 - в Верховском районе,
- 73 − в Покровском районе,
- 67 – в Малоархангельском районе,
- 65 - в Глазуновском районе,
- 65 – в Шаблыкинском районе,
- 61 – в Знаменском районе,
- 58 − в Должанском районе,
- 56 - в Залегощенском районе,
- 41 – в Троснянском районе,
- 39 – в Колпнянском районе,
- 29 – в Сосковском районе,
- 22 - в Краснозоренском районе,
- 21 – в Корсаковском районе.
Артём Ежаков
26 августа 2020 года