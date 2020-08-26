Андрей Клычков показал, чем встретит посетителей орловская детская поликлиника № 2 Этой весной глава региона распорядился отремонтировать входные группы в городских медучреждениях. Сегодня в своих сетевых аккаунтах он рассказал о том, что удалось сделать.





Андрей Клычков: «Внутри всё организовано с учётом требований к эффективному оказанию медицинских услуг, удобства персонала и возрастной специфики. Самое главное, чтобы преобразования понравились детям и родителям, а посещение поликлиники стало комфортным, было бы важным психологическим фактором, дополняющим процесс лечения».

Во взрослых поликлиниках процесс ремонта уже завершен – отмечено в сообщении на личной странице Андрея Клычкова «ВКонтакте».









Артём Ежаков

26 августа 2020 года



