Уличная ссора обернулась для орловца смертью Его убийцу задержали «по горячим следам».





Два дня назад в Ливнах возле одного из городских торговых павильонов между жертвой и злоумышленником вспыхнул конфликт, переросший в поножовщину. Раненый 49-летний мужчина был доставлен в Ливенскую ЦРБ, где вскоре скончался.



Силовикам удалось оперативно разыскать и задержать 35-летнего местного жителя, подозреваемого в преступлении.



В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается – отмечено в региональном управлении СК.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



