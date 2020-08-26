Орловчанка вышла в финал конкурса молодых профессионалов Эльвира Чупахина поборется за победу в компетенции «Медицинский и социальный уход».





Студентка Орловского базового медицинского колледжа вошла в двадцатку лучших среди соревнующихся из 47 регионов. В рамках часового испытания она продемонстрировала уверенные навыки работы по послеоперационным потребностям пациента в условиях стационара.



Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в Кузбассе с 6 по 21 сентября. Соревнования пройдут в очно-дистанционной форме – отмечено в сообщении регионального информационного портала.



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Артём Ежаков

26 августа 2020 года



