Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Еще у 39 орловцев диагностирован коронавирус. Подробная ковид-статистика - в нашем эфире.



- В региональном УМВД сообщили итоги предварительного расследования кражи бронзовых табличек с Ленинского моста.



- Дороги: безопасные и качественные. Какие - уже готовы, а где нужно ручное управление? Вместе с представителями городской власти на нескольких объектах побывала наша съемочная группа.



- Почему ливенским дворам проверяющие поставили «неуд»? И довольны ли жители ремонтом? Расскажем в нашем выпуске.



- Сколько стоит собрать ребенка в школу? И на чем можно сэкономить? За ответами мы обратились к маме первоклассников и учителю начальных классов.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

26 августа 2020 года



