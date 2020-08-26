В Орле подрядчики по выполнению ремонта дорог пытаются уложиться в сроки Окончательная приемка объектов дорожного строительства намечена на 31 августа. Сегодня глава администрации города Александр Муромский побывал на некоторых объектах, по которым ранее были замечания.





Улица 60-летия Октября. Здесь подрядчик должен был уложить часть тротуара, сделать дорожку и привести в порядок площадку перед магазином, который в списке приоритетов у пожилых людей, а еще - по особому пожеланию жителей - оборудовать остановку общественного транспорта. Устройства остановки жители добиваются с 2016 года. Площадку сделали, но вот самого павильона пока нет. Подрядчик обещает ускориться.



На улице Тульской проблема посерьезнее. Там подрядная организация серьезно не укладывается в сроки. 1 километр 700 метров дались ему нелегко. Дорога вся усыпана люками, плотная застройка частного сектора. Но, по мнению заказчика, это не аргументы. Все прописано в контракте. На завершение всех работ подрядчику дают две недели. Обещает справиться. Глава администрации города Александр Муромский просил подрядчика еще раз проверить все канализационные люки перед тем, как начать укладывать финальный слой асфальта.



А вот участок дороги по улице Розы Люксембург готов к приемке. Были замечания по люкам. Подрядчик устранил недочеты.



Устроило качество работ городские власти и на улице Васильевской. Здесь люди с ограниченными возможностями по зрению просили оборудовать для них тротуар до Общества слепых. Все сделано, качеством остались довольны.





Оксана Гранн

26 августа 2020 года



