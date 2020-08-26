Кусачая собака избавила орловца от 45 тысяч рублей Хозяин не уследил за своей бельгийской овчаркой.





В сентябре прошлого года за две недели животное, находясь на выгуле без намордника, дважды покусало мальчика за левую ногу, в результате чего у школьника образовались ссадины и кровоподтеки.



Обращения матери ребенка в полицию не принесли результата – никаких мер к хозяину собаки предпринимать не стали.



Разрешить ситуацию удалось в суде – заявление истца было удовлетворено частично. В пользу потерпевших было взыскано 44 952 рубля, включая моральный ущерб, услуги адвоката и экспертизы, а также госпошлину.

Попытка ответчика обжаловать решение первой инстанции оказалась безрезультатной – отмечено в сообщении областного суда.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



