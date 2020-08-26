Учебный год на Орловщине пройдет под знаком борьбы с коронавирусом О принятых мерах для здоровья детей рассказала Екатерина Данилевская - заместитель по соцблоку главы администрации Орла Александра Муромского.





По её словам, для соблюдения требований по борьбе с инфекциями закуплено 292 рециркулятора воздуха, 274 бесконтактных термометра и 3 124 антисептика. Всего на оснащение средствами, сдерживающих болезни, выделено 8,5 миллионов рублей.



Каждый школьный день будет начинаться с обработки помещений и замеров температуры тела.



Уже разработаны особые расписания занятий и перемен, а за каждым классом будет закреплено свое помещение.



Также чиновница пообещала найти возможность компенсировать школьникам отсутствие общешкольных линеек в День Знаний. Это произойдет как только эпидемиологическая обстановка начнет улучшаться – отмечено в сообщении сайта городской администрации.



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Артём Ежаков

26 августа 2020 года



