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Орловских школьников накормят подороже

Об этом рассказала заместитель главы администрации Орла Александра Муромского по соцблоку Екатерина Данилевская.


В Орле практика бесплатного получения горячей еды учениками начальных классов реализовывалась и раньше, но теперь, благодаря указу президента страны, для этой цели будет выделено федеральное финансирование.

Если раньше цена завтрака составляла 40 рублей на ребенка, то теперь она увеличилась до 56,4. Обед теперь обойдется в 60 рублей, тогда как ранее накормить школьника стоило 58 рублей. Новое меню для обучающихся уже согласовано с Роспортебнадзором.

Особо отмечено, что все 134 образовательных учреждения Орла готовы открыть свои двери для детей, несмотря на трудности, связанные с кредитными долгами, блокировкой счетов и новыми условиями работы в период пандемии – говорится в сообщении на сайте городской администрации.




Артём Ежаков
26 августа 2020 года
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