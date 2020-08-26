Счета всех школ Орла «разморозят» к 1 сентября Эту, теперь уже бывшую проблему, обсудили на совещании о готовности образовательных учреждений к новому учебному городу.





Два дня назад осуществлять денежные операции не могли 106 учебных объектов. Средства удалось найти благодаря выделению субсидии областного правительства в размере 231,6 миллионов рублей.



За вчерашний день удалось достигнуть всех необходимых сообщений о разблокировке счетов, а уже сегодня на них стали поступать необходимые деньги.



В качестве дополнительного источника оптимизма выступает тот факт, что чиновники полностью оплатили задолженность на 1 января прошлого года перед поставщиками питания – отмечено в сообщении сайта городской администрации.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



