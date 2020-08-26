Счета всех школ Орла «разморозят» к 1 сентября

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Счета всех школ Орла «разморозят» к 1 сентябряЭту, теперь уже бывшую проблему, обсудили на совещании о готовности образовательных учреждений к новому учебному городу.
Два дня назад осуществлять денежные операции не могли 106 учебных объектов. Средства удалось найти благодаря выделению субсидии областного правительства в размере 231,6 миллионов рублей.
За вчерашний день удалось достигнуть всех необходимых сообщений о разблокировке счетов, а уже сегодня на них стали поступать необходимые деньги.
В качестве дополнительного источника оптимизма выступает тот факт, что чиновники полностью оплатили задолженность на 1 января прошлого года перед поставщиками питания – отмечено в сообщении сайта городской администрации.
Артём Ежаков
26 августа 2020 года