Качество квартир, предназначенных для сирот-инвалидов из Болховского дома-интерната, проверит прокуратура Прокуратура Орловской области продолжает решать жилищный вопрос выпускников Болховского дома-интерната.





О полном отсутствии жилищных перспектив юные инвалиды из Болховского дома-интерната сообщили в своем видеообращении к президенту в мае этого года. Итогом стало не только уголовное дело по статье «халатность», возбужденное против болховских чиновников, но и участие правоохранителей в окончательном решении жилищного вопроса. Двое из авторов обращения уже получили в Болхове ключи от новых квартир, еще пятерых новоселье ожидает в Орле.



Наталья Зинина, помощник прокурора Орловской области: «В настоящее время заключен муниципальный контракт на приобретение пяти квартир для детей-сирот из Болховского дома-интерната. Учитывая, что в Орловской области имели место факты предоставления некачественного жилья указанной категории граждан, прокуратурой области контролируются ремонтные работы перед предоставлением указанного жилья детям-инвалидам, чтобы исключить предоставление некачественного жилья».

Теперь прокурорам предстоит проследить, чтобы жильё отвечало не только стандартам качества, но и потребностям инвалидов-колясочников. Нестандартное расположение электрофурнитуры также обусловлено удобствами будущих жильцов. И вход в подъезд, и первый лестничный марш оборудованы пандусами. Однако, как выяснили прокуроры, при монтаже складного дюралевого настила строители допустили ошибку. Защелка расположена так, что колясочник не сможет использовать пандус без посторонней помощи. В присутствии работников прокуратуры строители обещали защелку переделать. Сдать жилье для льготников им предстоит к середине сентября. Сразу после этого пятеро выпускников Болховского дома-интерната смогут отпраздновать новоселье.





Иван Суверин

26 августа 2020 года



