среда 26.08.2020 19:47:44 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Качество квартир, предназначенных для сирот-инвалидов из Болховского дома-интерната, проверит прокуратура

Прокуратура Орловской области продолжает решать жилищный вопрос выпускников Болховского дома-интерната.


О полном отсутствии жилищных перспектив юные инвалиды из Болховского дома-интерната сообщили в своем видеообращении к президенту в мае этого года. Итогом стало не только уголовное дело по статье «халатность», возбужденное против болховских чиновников, но и участие правоохранителей в окончательном решении жилищного вопроса. Двое из авторов обращения уже получили в Болхове ключи от новых квартир, еще пятерых новоселье ожидает в Орле.

Наталья Зинина, помощник прокурора Орловской области: «В настоящее время заключен муниципальный контракт на приобретение пяти квартир для детей-сирот из Болховского дома-интерната. Учитывая, что в Орловской области имели место факты предоставления некачественного жилья указанной категории граждан, прокуратурой области контролируются ремонтные работы перед предоставлением указанного жилья детям-инвалидам, чтобы исключить предоставление некачественного жилья».

Теперь прокурорам предстоит проследить, чтобы жильё отвечало не только стандартам качества, но и потребностям инвалидов-колясочников. Нестандартное расположение электрофурнитуры также обусловлено удобствами будущих жильцов. И вход в подъезд, и первый лестничный марш оборудованы пандусами. Однако, как выяснили прокуроры, при монтаже складного дюралевого настила строители допустили ошибку. Защелка расположена так, что колясочник не сможет использовать пандус без посторонней помощи. В присутствии работников прокуратуры строители обещали защелку переделать. Сдать жилье для льготников им предстоит к середине сентября. Сразу после этого пятеро выпускников Болховского дома-интерната смогут отпраздновать новоселье.


Иван Суверин
26 августа 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.