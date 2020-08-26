Тысяча орловских семей получила сертификат на материнский капитал при рождении первенца Сумма составляет 466 тысяч 617 рублей.





С января 2020 года материнский капитал согласно закону выдают при рождение первенца.



Согласно статистике большинство молодых родителей эту меру поддержки используют на погашение ипотеки. При рождении в семье второго ребенка, сумма будет увеличена до 616 тысяч 617 рублей. Законодательно закреплена и ежегодная индексация материнского капитала. Воспользоваться им россияне смогут еще в течение пяти лет. Действие программы продлено до 2026 года. Изменилась и форма оформления - 15 апреля сертификат на материнский капитал назначается в беззаявительном порядке.



Виктория Юркова, руководитель группы по взаимодействию со СМИ отделения ПФР по Орловской области: «С 1 января 2020 года семьи, где появился первенец, рожденный или усыновленный, получили право на материнский семейный капитал. Сертификат составляет 466 тысяч 617 рублей. Я напомню, что ранее такое право на материнский семейный капитал появлялось лишь у семей, где рождался второй ребенок».





Анна Вайсергисер

26 августа 2020 года



