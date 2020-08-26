Орловских бизнесменов научат тонкостям экспорта 27 августа состоится семинар «Документационное сопровождение экспорта».





На онлайн-тренинге рассмотрят вопросы подготовки документов для разных этапов экспортного проекта, классификации товаров по коду товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности, заполнения паспорта сделки и порядка валютного контроля.



Семинар пройдет на базе Орловского регионального Центра поддержки экспорта



Участие для субъектов малого и среднего бизнеса Орловщины бесплатное, за участие в мероприятии выдается сертификат – сообщает региональный информационный портал.





Артём Ежаков

26 августа 2020 года



