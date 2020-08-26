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Орловщина готовится к началу учебного года

Новый учебный год принесет и новые правила. О них говорили сегодня в администрации города Орла и на августовском педсовете.


Новый учебный год и для студентов, и для школьников начнется очно. Торжественных линеек не будет. Массовые мероприятия в регионе все еще под запретом. Непривычным будет расписание уроков и перемен, а также посещение столовой и спортзала. Ступенчатый график обеспечит каждому классу свое время прихода и выхода из школы. Перед началом уроков - термоконтроль, обработка рук антисептиком. Маска для учеников - атрибут необязательный, но дойти до класса желательно в ней, в кабинете можно снять - это вклад родителей в здоровье детей. А вот вкладывать средства на закупку дезсредств не нужно.

Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «Требовать никто не может, это противозаконно, но никто не отменял и других законов, скажем, о благотворительности, и если кто-то школе пожертвует добровольно, то здесь именно право, а не обязанность».

А если всё же вынуждают, то обращайтесь в РОНО, ГОРОНО или департамент образования области.

Нововведения коснутся и уроков. Все предметы, кроме физкультуры, будут проходить в одном кабинете. Учителя-предметники теперь сами придут к ученикам.

Проблем у образовательных учреждений - много: помимо новых коронавирусных условий есть старые - пока заблокированные счета в школах Орла. На разблокировку нужно больше 230 миллионов рублей. Об этом говорили на встрече в городской администрации.

Игорь Краличев, начальник финансово-экономического управления администрации г. Орла: «Деньги начали поступать на счета наших бюджетных учреждений и проводится процедура разблокировки. Та задача, которая стояла - до 1 сентября разблокировать все счета, я думаю, что она будет выполнена».

Деньги на закрытие долгов в мэрии есть - они выделены из областного бюджета.

О пробелах, но уже в системе образования говорили и на августовском педсовете - нехватка кадров, управленческие просчеты, неготовность к такому масштабному и стремительному переходу на дистанционное обучение.

Татьяна Крымова, руководитель департамента образования Орловской области: «Целью цифровой образовательной среды является обеспечение равных условий доступа к качественному образованию детей вне зависимости от места их проживания, усиление традиционной школы современными цифровыми технологиями».

С началом учебного года начнут действовать и предложенные президентом страны нормы. Здоровое питание - для всех младшеклассников будет бесплатным. Горячие обеды обойдутся городу всего в один процент от суммы. Основное финансовое бремя берет на себя федеральный бюджет. А педагоги за классное руководство уже с сентября будут получать надбавку к зарплате в пять тысяч рублей ежемесячно.

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Анна Вайсергисер, Антон Киселёв
26 августа 2020 года
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