Неравнодушных к памяти Тургенева орловцев зовут на Дворянку 3 сентября в Литературном сквере пройдет Час памяти, посвященный великому писателю и поэту.





В его рамках горожане и гости Орла услышат литературно-музыкальную композицию «Послание поэту», где присутствует переписка между Иваном Тургеневым и Афанасием Фетом. На стихи Фета прозвучат романсы в исполнении Рахима Рахманова. Порадует зрителей выступление инструментального дуэта преподавателей Орловской хоровой школы.



Начало запланировано в 14:00, приглашаются все желающие – отмечено в сообщении сайта Орловского облсовета народных депутатов.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



