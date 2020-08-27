Вниманию водителей! На некоторых улицах Орла ограничено движение.





Ограничение связано со сносом аварийных деревьев.



Сегодня с 9:00 до 12:00 на ул. Корчагина в районе дома №17 и с 13:00 до 15:00 в районе дома №10 будет введено временное ограничение движения транспортных средств и отключены линии электропередач наружного освещения.



28 августа с 9:00 до 16:00 в районе дома №34 по ул. Трудовых резервов будут проводить опиловку деревьев, что затруднит проезд. А до 17 сентября на пер. Маслозаводском, на участке от дома №27 до дома №29 ремонтируют въезд на территорию предприятия, расположенного там, в связи с чем временно ограничат проезд.





Мария Семак

27 августа 2020 года



