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Вниманию водителей!

На некоторых улицах Орла ограничено движение.


Ограничение связано со сносом аварийных деревьев.

Сегодня с 9:00 до 12:00 на ул. Корчагина в районе дома №17 и с 13:00 до 15:00 в районе дома №10 будет введено временное ограничение движения транспортных средств и отключены линии электропередач наружного освещения.

28 августа с 9:00 до 16:00 в районе дома №34 по ул. Трудовых резервов будут проводить опиловку деревьев, что затруднит проезд. А до 17 сентября на пер. Маслозаводском, на участке от дома №27 до дома №29 ремонтируют въезд на территорию предприятия, расположенного там, в связи с чем временно ограничат проезд.


Мария Семак
27 августа 2020 года
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