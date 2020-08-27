Сегодня станет известно, продлят ли на Орловщине режим повышенной готовности

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Сегодня станет известно, продлят ли на Орловщине режим повышенной готовностиЭтот вопрос сегодня обсудят на заседании регионального оперативного штаба по коронавирусу.
На предыдущем совещании прозвучала информация о том, что, возможно, орловцам предстоит носить маски и соблюдать строгие санитарные нормы до 15 сентября.
Кроме того, обсудят и вопросы, связанные с обеспечением безопасности во время учебного процесса.
О ситуации с коронавирусом в районах области расскажут главы муниципалитетов во время онлайн-совещания.
Мария Семак
27 августа 2020 года