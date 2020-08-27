Орловские приставы обратят особое внимание на должников по алиментам В преддверии Дня Знаний в ведомстве проводят традиционную акцию «Собери ребенка в школу».





Службой судебных приставов применяются самые различные методы воздействия на должников. Во время акции сотрудники ведомства ещё раз проведут встречи с родителями, которые не исполняют свои обязанности, проверят бухгалтерии организаций на предмет отчисления средства, положенных детям по закону. Неработающим гражданам вручат направления в Центр занятости населения. Кроме того, будет активизирована работа по вынесению постановлений о временном ограничении на пользование специальным правом.



Помимо применения всех мер принудительного исполнения, в ходе акции «Собери ребёнка в школу» сотрудники Управления посетят и окажут посильную помощь воспитанникам подшефной Некрасовской школы-интерната.





Мария Семак

27 августа 2020 года



