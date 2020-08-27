Орловский мотогонщик попал в Топ-5 на трассах Калужской области Там разыграли призы губернатора.





Соревнования состоялись в 15-й раз. Участие принимали спортсмены из разных областей. Самых быстрых определяли в разных категориях. В группе А класса «Ветераны» пятое место занял болховчанин Игорь Бутырин.





Анастасия Дорохова

27 августа 2020 года



