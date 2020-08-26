Система водоотведения на мосту Дружбы в Орле работает штатно Потоки на тротуарах - не задерживаются, а пешеходы могут не опасаться проезжающих машин. Такой вывод сделали во время вчерашнего дождя специалисты управления коммунальным хозяйством.





Подрядчик вместе с тем получил предписание переделать работы по заполнению деформационных швов. Напомним, контракт на капитальный ремонт моста Дружбы еще длится. Срок завершения работ - декабрь 2020 года. А в ближайшее время на съезде с моста, на улице 5-го Августа, установят комплекс фото- и видеофиксации нарушений ПДД.





Надежда Невматулина

26 августа 2020 года



