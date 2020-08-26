Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Школы региона готовятся к жизни по новым правилам. В масках или без? Кто ответственен за дезсредства? И когда разблокируют счета орловских школ?



- Подготовка к новоселью - под контролем прокуроров. Пятеро болховских сирот получат квартиры в Орле. Сегодня мы оценили качество ремонта.



- Появится ли на улице 60-летия Октября новый остановочный павильон? И как идут дорожные работы в Орле? Вместе с властями сегодня мы отправились в рейд.



- Больше тысячи орловских семей уже получили поддержку от государства. Как оформить материнский капитал при рождении первенца?



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Вести-Орёл

26 августа 2020 года



