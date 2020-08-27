Детсад №3 в Нарышкино обновится на 1,5 млн. рублей Постановление о выделении средств уже подписано губернатором Орловской области.





Полный объем дотаций на проведение работ составит 1 миллион 560 тысяч рублей, из которых ремонт здания обойдется в 1,116 млн. На 444 тысячи предусмотрена закупка оборудования и инвентаря – отмечено в сообщении регионального информационного портала.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



