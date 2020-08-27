Орел встретит жителей и гостей региона обновлёнными въездными знаками

На обустройство знаков потратят 5 миллионов рублей.

Благоустройство объектов поручено ПАО «МРСК Центр» — Орёлэнерго. Сейчас этот подрядчик занят работами на перекрестке улицы Ливенской и Залегощенского шоссе, а следом он займется указателями на Карачевском и Кромском шоссе. Всё должно быть сдано к 30 сентября.



До 30 октября обновятся въездные знаки на улице Поселковой и Наугорском шоссе – отмечено на официальном сайте администрации города Орла.