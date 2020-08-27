Сотрудникам орловского тургеневского театра улучшат навыки

Они повысят квалификацию в рамках нацпроекта «Культура».

Сейчас на занятиях находится художник - фотограф театра Петр Мусатов, он изучает программу драматургии, режиссуры и света в художественной и рекламной фотографии.



Глава театра Елена Казакова освоит учебный курс менеджмента и маркетинга в сфере культуры, а замначальника театрального радиоцеха Виталий Сачков повысит квалификацию по программе «Акустические основы звукорежиссуры».



Занятия проходят в дистанционном формате на базе разных институтов страны – отмечено в сообщении регионального информационного портала.