Сотрудникам орловского тургеневского театра улучшат навыки

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Сотрудникам орловского тургеневского театра улучшат навыкиОни повысят квалификацию в рамках нацпроекта «Культура».
Сейчас на занятиях находится художник - фотограф театра Петр Мусатов, он изучает программу драматургии, режиссуры и света в художественной и рекламной фотографии.
Глава театра Елена Казакова освоит учебный курс менеджмента и маркетинга в сфере культуры, а замначальника театрального радиоцеха Виталий Сачков повысит квалификацию по программе «Акустические основы звукорежиссуры».
Занятия проходят в дистанционном формате на базе разных институтов страны – отмечено в сообщении регионального информационного портала.
Артём Ежаков
27 августа 2020 года