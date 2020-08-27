Подросток-мотоциклист сбил ребенка-пешехода в Ливнах ДТП произошло накануне около 8 часов вечера.





16-летний юноша на байке двигался по дворовой территории дома №1б по улице Октябрьской, где допустил наезд на 12-летнего мальчика. С полученными травмами пешеход госпитализирован в одно из областных медучреждений.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, среди которых 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил травмы – отмечено в сообщении регионального УГИБДД.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



