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Коронавирус: 41 заболевший в Орловской области

Количество умерших за сутки не изменилось – 104 человека.


По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области по состоянию на 27 августа выявлен 41 новый случай заболевания COVID-19. 
 
Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6 849 случаев коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время – 1 430. Выздоровели – 5 419. Умерло - 104 человека.
 
Масочный режим в регионе продлен до 31 августа.


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Артём Ежаков
27 августа 2020 года
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