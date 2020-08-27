Коронавирус: 41 заболевший в Орловской области

Количество умерших за сутки не изменилось – 104 человека.

27 августа выявлен 41 новый случай заболевания COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф , в Орловской области по состоянию навыявленновый случай заболевания COVID-19.

Всего в регионе с начала наблюдений выявлено 6 849 случаев коронавирусной инфекции. Число больных в настоящее время – 1 430. Выздоровели – 5 419. Умерло - 104 человека.

Масочный режим в регионе продлен до 31 августа.