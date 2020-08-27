В Орловской области горел полуприцеп грузовика Пожар на 454-м километре дороги М-2 в Троснянском районе случился сегодня ночью.





Пострадавших в результате инцидента нет. На месте пожара работали пожарные 34 ПСЧ. Огнём был поврежден груз полуприцепа – листы ДСП. Степень нанесенного ущерба и причину возгорания еще предстоит выяснить.

За прошедшие сутки пожарно-спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них шесть выездов на ликвидацию пожаров и семь – на различные происшествия – отмечено в сообщении пресс-службы ГУ МЧС





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



