Сегодня Президент РФ Владимир Путин даст большое интервью Сергею Брилёву Начало в 14:00 по московскому времени на телеканале «Россия 24».





Беседа между главой государства и заместителем генерального директора телеканала «Россия» пройдет на актуальные темы, волнующие жителей страны – отмечено в сообщении сайта телеканала «Вести».





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



