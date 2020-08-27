Орловщине передали частицу гробницы блаженной Ксении Петербургской Реликвию доставили в единственный в стране монастырь, посвященный этой святой.





Он находится в селе Долбенкино Дмитровского района. Святыню доставили в канун праздника Успения из часовни на Смоленском кладбище в северной столице, где похоронена блаженная. Теперь реликвия будет постоянно находиться в орловской обители, позднее её откроют для поклонения прихожанам и верующим, сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.





Артём Ежаков

27 августа 2020 года



