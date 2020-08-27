Молодежь Орловщины может пройти стажировку в федеральных органах исполнительной власти

Но за это право предстоит побороться.



Всероссийский конкурс «ProКадры» стартовал 1 июля с подачи заявок на участие. Этот этап продлится до 31 октября этого года. Это можно сделать через официальный сайт проекта прокадрыамп.рф , а также объяснить цель и мотивацию участия в конкурсе в соцсетях, прикрепив к публикации хэштег #ЯидувProКадры.

В течение ноября участники пройдут тестирование и онлайн-интервью с экспертами проекта, а также отправят мотивационный ролик. В декабре конкурсанты получат навыки по программам: «Основы государственной гражданской службы», «Эффективный госслужащий», «Навыки эффективной коммуникации» и т.д.



В январе следующего года года состоятся онлайн-собеседования между представителями министерств и ведомств и участниками.



С 15 февраля до 15 марта прошедшие в финал конкурсанты пройдут стажировку в федеральных органах исполнительной власти.



Участие абсолютно бесплатно, однако расходы в период стажировки в Москве несут сами участники – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.