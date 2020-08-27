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Молодежь Орловщины может пройти стажировку в федеральных органах исполнительной власти

Но за это право предстоит побороться.


Всероссийский конкурс «ProКадры» стартовал 1 июля с подачи заявок на участие. Этот этап продлится до 31 октября этого года. Это можно сделать через официальный сайт проекта прокадрыамп.рф, а также объяснить цель и мотивацию участия в конкурсе в соцсетях, прикрепив к публикации хэштег #ЯидувProКадры.
 
В течение ноября участники пройдут тестирование и онлайн-интервью с экспертами проекта, а также отправят мотивационный ролик. В декабре конкурсанты получат навыки по программам: «Основы государственной гражданской службы», «Эффективный госслужащий», «Навыки эффективной коммуникации» и т.д.

В январе следующего года  года состоятся онлайн-собеседования между представителями министерств и ведомств и участниками.

С 15 февраля до 15 марта прошедшие в финал конкурсанты пройдут стажировку в федеральных органах исполнительной власти.

Участие абсолютно бесплатно, однако расходы в период стажировки в Москве несут сами участники – отмечено в сообщении информационного портала Орловской области.



Артём Ежаков
27 августа 2020 года
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